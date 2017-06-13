20 Ohio counties positioned to enter 2018 with no carriers participating in health insurance exchanges

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2l0aCBpbnN1cmVyIHBhcnRpY2lwYXRpb24gaW4gaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSBleGNoYW5n
ZXMgY29udGludWluZyB0byBkaW1pbmlzaCwgT2hpbyBpcyBvbmUgb2YgdGhyZWUgc3RhdGVzIHdo
ZXJlIHNvbWUgY291bnRpZXMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGhhdmUgbm8gY292ZXJhZ2Ugb3B0aW9u
cyBpbiAyMDE4LjwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3BvbG9wb2x5X2Zz
LzEuNzc0MTM0LjE0OTczNzM5MDchL21lbnUvc3RhbmRhcmQvZmlsZS9jY2lpby1leGNoYW5nZS1j
YXJyaWVycy1ieS1jb3VudHkucGRmIj5BY2NvcmRpbmcgdG8gYSBwcm9qZWN0aW9uIG1hcCByZWxl
YXNlZCBUdWVzZGF5IDwvYT5ieSB0aGUgZmVkZXJhbCBDZW50ZXJzIGZvciBNZWRpY2FyZSAmYW1w
OyBNZWRpY2FpZCBTZXJ2aWNlcyAoQ01TKSwgMjAgT2hpbyBjb3VudGllcyB3aWxsIGxhY2sgY292
ZXJhZ2Ugb3B0aW9ucyBvbiB0aGUgZXhjaGFuZ2VzIHNldCB1cCBhcyBhIHJlc3VsdCBvZiB0aGUg
QWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCBjaGFtcGlvbmVkIGJ5IGZvcm1lciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNr
IE9iYW1hLjwvcD48cD5QZW9wbGUgd2hvIGFyZSBlbGlnaWJsZSBmb3IgaW5jb21lLWJhc2VkIHRh
eCBjcmVkaXRzIHRvIGhlbHAgdGhlbSBidXkgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSBtdXN0IHNlbGVjdCBj
b3ZlcmFnZSB0aHJvdWdoIHRoZSBleGNoYW5nZXMgdG8gZ2V0IHRoZSBhc3Npc3RhbmNlLjwvcD48
cD5UaGUgcHJvamVjdGlvbnMgYXJlIGJhc2VkIG9uIHB1YmxpYyBhbm5vdW5jZW1lbnRzIGJ5IGlu
c3VyZXJzIHRoYXQgd2VyZSBrbm93biB0byBDTVMgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkuPC9wPjxwPkFudGhl
bSBJbmMuLCBvbmUgb2YgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgaGVhbHRoIGluc3VyZXJz
LCBhbm5vdW5jZWQgSnVuZSA3IHRoYXQgaXQgd2FzIHdpdGhkcmF3aW5nIGZyb20gZXhjaGFuZ2Vz
IGluIHRoZSAyMCBPaGlvIGNvdW50aWVzLjwvcD48cD5UaG9zZSB0aGF0IHdpbGwgYmUgbGVmdCB3
aXRob3V0IG9wdGlvbnMgYXJlIG1vc3RseSBydXJhbCBhcmVhczsgYSBjaHVuayBvZiAxMyBjb25u
ZWN0ZWQgZWFzdGVybiBhbmQgY2VudHJhbCBjb3VudGllcyBzdHJldGNoZXMgZnJvbSBIb2xtZXMg
YXQgdGhlIG5vcnRoIGVuZCB0byBMYXdyZW5jZSBhdCB0aGUgc291dGhlcm4gdGlwLiBUaGUgb3Ro
ZXIgc2V2ZW4gY291bnRpZXMgYXJlIHNjYXR0ZXJlZCB0aHJvdWdoIHRoZSBub3J0aHdlc3QgcG9y
dGlvbiBvZiB0aGUgc3RhdGUuPC9wPjxwPlRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBzdGF0ZSBpcyBhIG1pc2ht
YXNoOyAyNyBtb3N0bHkgcnVyYWwgY291bnRpZXMgd2lsbCBoYXZlIG9ubHkgb25lIGNhcnJpZXIg
d2hpbGUgbW9yZSBwb3B1bG91cyBjb3VudGllcyBpbmNsdWRpbmcgdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3Mg
bGFyZ2VyIGNpdGllcyB3aWxsIGhhdmUgdGhyZWUgb3IgbW9yZSBjYXJyaWVycy48L3A+PHA+U3Vt
bWl0IENvdW50eSByZXNpZGVudHMgYXJlIHByb2plY3RlZCB0byBoYXZlIG1vcmUgdGhhbiB0aHJl
ZSBpbnN1cmFuY2UgY29tcGFueSBvcHRpb25zIHRocm91Z2ggdGhlIGV4Y2hhbmdlIG5leHQgeWVh
ciwgYWNjb3JkaW5nIHRvIENNUy48L3A+PHA+SW5kaWFuYXBvbGlzLWJhc2VkIEFudGhlbSBJbmMu
IHNhaWQgaXQgaXMgY29uY2VybmVkIGFib3V0IHRoZSBwb3NzaWJsZSByZXN0b3JhdGlvbiBuZXh0
IHllYXIgb2YgYSB0YXggb24gaW5zdXJlcnMgYW5kIGEgbGFjayBvZiBjZXJ0YWludHkgZm9yIGNv
c3Qtc2hhcmluZyByZWR1Y3Rpb24gcGF5bWVudHMuPC9wPjxwPlRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGhhcyBi
ZWVuIGdpdmluZyBpbnN1cmVycyBtb25leSB0byBoZWxwIGN1c3RvbWVycyB3aXRoIG1vZGVzdCBp
bmNvbWVzIGNvdmVyIG91dC1vZi1wb2NrZXQgZXhwZW5zZXMgbGlrZSBjby1wYXltZW50cyBhbmQg
ZGVkdWN0aWJsZXMuIEJ1dCB0aGUgZnV0dXJlIG9mIHRob3NlIHBheW1lbnRzLCB3aGljaCBhcmUg
c2VwYXJhdGUgZnJvbSB0aGUgaW5jb21lLWJhc2VkIHRheCBjcmVkaXRzIHRoYXQgaGVscCBwZW9w
bGUgYnV5IGNvdmVyYWdlLCBpcyBpbiBwb2xpdGljYWwgbGltYm8uIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQg
VHJ1bXAgaGFzIHRhbGtlZCBhYm91dCBwb3RlbnRpYWxseSBzdG9wcGluZyB0aGUgcGF5bWVudHMs
IGFuZCBpbnN1cmVycyB3YW50IGEgZ3VhcmFudGVlIHRoYXQgdGhleSB3aWxsIGxhc3QgdGhyb3Vn
aCBuZXh0IHllYXIuPC9wPjxwPkNvbmdyZXNzaW9uYWwgUmVwdWJsaWNhbnMgYWxzbyBhcmUgd29y
a2luZyBvbiBwbGFucyB0byByZXBsYWNlIHRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0LjwvcD48cD5B
biBBbnRoZW0gc3Bva2VzbWFuIHNhaWQgdGhlIGNvbXBhbnkgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBtb25p
dG9yIHRoZSBsYW5kc2NhcGUgaW4gT2hpbyBhbmQgbGVmdCBvcGVuIHRoZSBwb3NzaWJpbGl0eSBv
ZiByZXR1cm5pbmcgdG8gdGhlIHZhY2F0ZWQgZXhjaGFuZ2VzIGluIHRoZSBmdXR1cmUuPC9wPjxw
Pk9oaW8gdHJhaWxzIG9ubHkgTWlzc291cmkgaW4gdGhlIG51bWJlciBvZiBjb3VudGllcyBsZWZ0
IHdpdGhvdXQgZXhjaGFuZ2Ugb3B0aW9ucy4gVGhlIENNUyBtYXAgc2hvd3MgYSByaW5nIG9mIDI3
IGNvdW50aWVzIHN1cnJvdW5kaW5nIHRoZSBLYW5zYXMgQ2l0eSBhcmVhIHdoZXJlIGNhcnJpZXJz
IGhhdmUgdmFjYXRlZCB0aGUgZXhjaGFuZ2UgbWFya2V0LiA8L3A+PHA+T3B0aW9ucyBoYXZlIGFs
c28gZHJpZWQgdXAgaW4gdHdvIGNvdW50aWVzIGluIFdhc2hpbmd0b24gc3RhdGUuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGlzIGlzIHlldCBhbm90aGVyIGZhaWxpbmcgcmVwb3J0IGNhcmQmIzgyMjE7IGZvciB0
aGUgZXhjaGFuZ2VzLCBDTVMgQWRtaW5pc3RyYXRvciBTZWVtYSBWZXJtYSBzYWlkIGluIGEgbmV3
cyByZWxlYXNlLiAmIzgyMjA7Q01TIGlzIHdvcmtpbmcgd2l0aCBzdGF0ZSBkZXBhcnRtZW50cyBv
ZiBpbnN1cmFuY2UgYW5kIGlzc3VlcnMgdG8gZmluZCB3YXlzIHRvIHByb3ZpZGUgcmVsaWVmIGFu
ZCBoZWxwIHJlc3RvcmUgYWNjZXNzIHRvIGhlYWx0aCBjYXJlIHBsYW5zLCBidXQgb3VyIGFjdGlv
bnMgYXJlIGJ5IG5vIG1lYW5zIGEgbG9uZy10ZXJtIHNvbHV0aW9uIHRvIHRoZSBwcm9ibGVtcyB3
ZSYjODIxNztyZSBzZWVpbmcmIzgyMjE7IHdpdGggdGhlIGluc3VyYW5jZSBleGNoYW5nZXMuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.