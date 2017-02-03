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2017 Chevy Cruze hatchback provides storage, features

By Ann M. Job
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 08:02 PM
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This photo provided by the General Motors Company shows the 2017 Cruze Hatch. The 2017 Cruze five-door, compact hatchback provides 24.7 cubic feet of cargo room behind the rear seatbacks, more than whats in a large sedan. (General Motors Company via AP)


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