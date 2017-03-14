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2nd helping: American brings back free meals on some flights

Associated Press

Published: March 14, 2017 - 02:41 PM
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FILE - This July 17, 2015, file photo shows the tails of four American Airlines passenger planes parked at Miami International Airport, in Miami. On Tuesday, March 14, 2017, American said it will offer free meals to everyone in economy on certain cross-country flights starting May 1, 2017. The decision at the world's biggest airline copies Delta Air Lines, which announced a month earlier that it would restore free meals in economy on a dozen long-haul U.S. routes in spring 2017. (AP Photo/Alan Diaz, File)


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