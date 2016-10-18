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$4 a month? Social Security recipients to get tiny increase

By Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: October 18, 2016 - 08:39 AM | Updated: October 18, 2016 - 08:49 PM
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In this Jan. 11, 2013 photo, the Social Security Administration's main campus is seen in Woodlawn, Md. Millions of Social Security recipients and federal retirees will get only tiny increases in benefits next year, the fifth year in a row that older Americans will have to settle for historically low raises. (AP Photo/Patrick Semansky)


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