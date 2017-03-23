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A look at clothing companies that are closing stores

Associated Press

Published: March 23, 2017 - 03:21 PM
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In this Wednesday, March 22, 2017, photo, shoppers exit a Sears department store at the Tri-County Mall, in Springdale, Ohio. Sears, once the monolith of American retail, says that there is "substantial doubt" that it will be able to keep its doors open. (AP Photo/John Minchillo)


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