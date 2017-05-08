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Entertainment

A look at Disney World’s new Pandora-World of Avatar land

By Mike Schneider
Associated Press

Published: May 8, 2017 - 07:29 PM
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In this April 2017 photo, some of the menu items are displayed at the Satu'li Canteen restaurant at Pandora-World of Avatar land attraction in Disney's Animal Kingdom theme park at Walt Disney World in Lake Buena Vista, Fla. The 12-acre land, inspired by the Avatar movie, opens in Florida at the end of May at Walt Disney Worlds Animal Kingdom. It cost a half-billion dollars. (AP Photo/John Raoux)


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