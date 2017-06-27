A. Schulman Inc. accepting applications for new CEO; national search underway

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SXQmIzgyMTc7bGwgYmUgdHdvIHN0aW50cyBhcyBDRU8gYW5kIG91dCBmb3IgSm9zZXBoIEdp
bmdvIGF0IEEuIFNjaHVsbWFuIEluYy48L3A+PHA+VGhlIEZhaXJsYXduIHBvbHltZXIgY29tcGFu
eSBzYWlkIFR1ZXNkYXkgaXQgd2lsbCBiZWdpbiBhIG5hdGlvbmFsIHNlYXJjaCBmb3IgYSBuZXcg
Y2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmljZXIsIHdpdGggdGhlIHBvc2l0aW9uIHRvIGJlIGZpbGxlZCB3
aGVuIEdpbmdvJiM4MjE3O3MgdHdvLXllYXIgY29udHJhY3QgYXMgQ0VPIGV4cGlyZXMgaW4gQXVn
dXN0IDIwMTguIEdpbmdvIHdpbGwgc3RheSB3aXRoIEEuIFNjaHVsbWFuIGFzIGV4ZWN1dGl2ZSBj
aGFpcm1hbi48L3A+PHA+R2luZ28sIDcyLCBhbHNvIEEuIFNjaHVsbWFuJiM4MjE3O3MgYm9hcmQg
Y2hhaXJtYW4gYW5kIHByZXNpZGVudCwgaXMgd29ya2luZyBoaXMgc2Vjb25kIHN0aW50IGFzIHRo
ZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgQ0VPLjwvcD48cD5IZSB3YXMgaGlyZWQgaW4gMjAwOCBhZnRlciA0
MCB5ZWFycyBhdCBHb29keWVhciBUaXJlICZhbXA7IFJ1YmJlciBDby4gdG8gYmUgQS4gU2h1bG1h
biYjODIxNztzIENFTyBhbmQgaGVsZCB0aGF0IHBvc2l0aW9uIHVudGlsIHRoZSBlbmQgb2YgMjAx
NCwgd2hlbiBoZSB3YXMgc3VjY2VlZGVkIGJ5IEJlcm5hcmQgUnplcGthIGFzIENFTy4gVGhlIGNv
bXBhbnkgc2FpZCBHaW5nbyBsZWQgU2NodWxtYW4gdGhyb3VnaCBhIHBlcmlvZCBvZiBzaWduaWZp
Y2FudCBncm93dGggYW5kIHZhbHVlIGNyZWF0aW9uLiBBLiBTY2h1bG1hbiBtYWtlcyByZXNpbnMs
IGNvbXBvdW5kcyBhbmQgc2ltaWxhciBwcm9kdWN0cyBhbmQgaGFkICQyLjUgYmlsbGlvbiBpbiBy
ZXZlbnVlIGxhc3QgeWVhci48L3A+PHA+R2luZ28sIHdobyB3YXMgQS4gU2NodWxtYW4mIzgyMTc7
cyBib2FyZCBjaGFpcm1hbiBhdCB0aGUgdGltZSwgd2FzIHJlaGlyZWQgYXMgQ0VPIGluIDIwMTYg
YWZ0ZXIgUnplcGthLCBhIGxvbmd0aW1lIEEuIFNjaHVsbWFuIGV4ZWN1dGl2ZSwgcmVzaWduZWQg
Zm9sbG93aW5nIHBvb3IgY29tcGFueSBmaW5hbmNpYWwgcGVyZm9ybWFuY2UuIDwvcD48cD5BLiBT
Y2h1bG1hbiBJbmMuIHNhaWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UgaXQgd2lsbCBoaXJlIGEgbGVhZGlu
ZyBleGVjdXRpdmUgc2VhcmNoIGZpcm0gdG8gYXNzaXN0IGl0cyBib2FyZCBvZiBkaXJlY3RvcnMg
Zm9yIGEgbmV3IENFTy4gR2luZ28gd2lsbCBhbHNvIGFzc2lzdCBpbiB0aGUgc2VhcmNoLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SXQgaGFzIGJlZW4gYSBwcml2aWxlZ2UgdG8gc2VydmUgdHdpY2UgYXMgdGhpcyBj
b21wYW55JiM4MjE3O3MgQ0VPLiBXaGVuIEkgcmVqb2luZWQgQS4gU2NodWxtYW4gbGFzdCBBdWd1
c3QsIG15IG1hbmRhdGUgd2FzIGNsZWFyICYjODIxMjsgcHV0IGluIHBsYWNlIHRoZSBzdHJ1Y3R1
cmUgYW5kIHByb2Nlc3NlcyBuZWNlc3NhcnkgdG8gcmV0dXJuIHRoZSBjb21wYW55IHRvIHRoZSBn
cm93dGggdHJhamVjdG9yeSB3ZSBleHBlcmllbmNlZCBmcm9tIDIwMTAgdG8gMjAxNSwmIzgyMjE7
IEdpbmdvIHNhaWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuICYjODIyMDtJIGFtIGluY3JlYXNpbmdseSBj
b25maWRlbnQgdGhhdCBhZnRlciB0aGlzIGN1cnJlbnQgcmVzZXQgeWVhciwgd2Ugd2lsbCBiZSBm
aXJtbHkgb24gdGhlIHJpZ2h0IHBhdGguIEFzIHdlIGFwcHJvYWNoIHRoZSBoYWxmd2F5IHBvaW50
IG9mIG15IHR3by15ZWFyIGNvbW1pdG1lbnQsIGl0IGFsc28gaXMgaW1wb3J0YW50IHRoYXQgd2Ug
ZXhlY3V0ZSBhIHRob3JvdWdoIGFuZCB0aG91Z2h0ZnVsIGxlYWRlcnNoaXAgdHJhbnNpdGlvbi4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBBLiBTY2h1bG1hbiBib2FyZCBkZWVwbHkgYXBwcmVjaWF0ZXMgR2lu
Z28mIzgyMTc7cyBsZWFkZXJzaGlwICYjODIyMDthcyB3ZSByZXBvc2l0aW9uIHRoZSBjb21wYW55
IGZvciBncm93dGggYW5kIGVuaGFuY2VkIHNoYXJlaG9sZGVyIHZhbHVlLCYjODIyMTsgRGF2aWQg
QmlybmV5LCBsZWFkIGluZGVwZW5kZW50IGRpcmVjdG9yLCBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNl
LiAmIzgyMjA7U2luY2UgZmlyc3Qgam9pbmluZyBBLiBTY2h1bG1hbiBpbiAyMDA4LCBKb2UmIzgy
MTc7cyBwYXNzaW9uIGZvciB0aGUgYnVzaW5lc3MgYW5kIGZvY3VzIG9uIHRoZSBjdXN0b21lciBo
YXMgaGVscGVkIHRyYW5zZm9ybSB0aGUgY29tcGFueSBpbnRvIGFuIGluZHVzdHJ5IGxlYWRlciB0
aGF0IGN1c3RvbWVycyByZWx5IHVwb24gdG8gYWNoaWV2ZSB0aGVpciBzdWNjZXNzLiYjODIyMTs8
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.