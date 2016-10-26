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A. Schulman Inc. reports losses for fourth quarter and year

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: October 26, 2016 - 07:32 PM | Updated: October 27, 2016 - 09:34 AM

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