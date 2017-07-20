A. Schulman Inc. shares plunge as Fairlawn company lowers earnings outlook

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U2hhcmVzIGluIEEuIFNjaHVsbWFuIEluYy4gcGx1bmdlZCBUaHVyc2RheSBhZnRlciB0aGUg
RmFpcmxhd24gcG9seW1lciBjb21wYW55IGxvd2VyZWQgaXRzIGVhcm5pbmdzIG91dGxvb2sgZm9y
IHRoZSB5ZWFyIGJ5IGFzIG11Y2ggYXMgMjMgcGVyY2VudC48L3A+PHA+RWFybmluZ3MgYXJlIGJl
aW5nIGh1cnQgYnkgcmlzaW5nIHJhdyBtYXRlcmlhbCBjb3N0cywgd2hpY2ggaGFzIGNyZWF0ZWQg
d2hhdCB0aGUgY29tcGFueSBjYWxsZWQgJiM4MjIwO21hcmdpbiBjb21wcmVzc2lvbiYjODIyMTsg
aW4gaXRzIEV1cm9wZWFuIG1hcmtldC4gVGhlIGNvbXBhbnksIHdoaWNoIG1ha2VzIHJlc2lucyBh
bmQgY29tcG91bmRzLCBzYWlkIGl0IGlzIGFsc28gYmVpbmcgaHVydCBieSB3ZWFrZXIgb3BlcmF0
aW5nIHJlc3VsdHMgZnJvbSBvdGhlciBwYXJ0cyBvZiBpdHMgZ2xvYmFsIHRlcnJpdG9yaWVzLjwv
cD48cD5TaGFyZXMgZmVsbCAkNS4yMCwgb3IgMTYuNyBwZXJjZW50LCB0byBjbG9zZSBhdCAkMjUu
OTAsIHJlYm91bmRpbmcgc2xpZ2h0bHkgZnJvbSBhIG5lYXJseSAyMCBwZXJjZW50IGRyb3AgaW4g
dGhlIG1vcm5pbmcuIFNoYXJlcyBhcmUgZG93biAyMi42IHBlcmNlbnQgc2luY2UgSmFuLiAxIGFu
ZCBhcmUgZG93biA5LjMgcGVyY2VudCBmcm9tIGEgeWVhciBhZ28uPC9wPjxwPkEuIFNjaHVsbWFu
IHNhaWQgaXQgbm93IGV4cGVjdHMgYWRqdXN0ZWQgbmV0IGluY29tZSBvZiAkMS42MCB0byAkMS43
MCBwZXIgc2hhcmUgJiM4MjEyOyBkb3duIDIyIHRvIDIzIHBlcmNlbnQgZnJvbSBwcmV2aW91cyBn
dWlkYW5jZSAmIzgyMTI7IGFuZCBhZGp1c3RlZCBlYXJuaW5ncyBiZWZvcmUgaW50ZXJlc3QsIHRh
eCwgZGVwcmVjaWF0aW9uIGFuZCBhbW9ydGl6YXRpb24gb2YgJDIwMCBtaWxsaW9uIHRvICQyMDQg
bWlsbGlvbi4gVGhlIGNvbXBhbnkgaW4gT2N0b2JlciBwcm9qZWN0ZWQgYWRqdXN0ZWQgZWFybmlu
Z3Mgb2YgJDIuMDggdG8gJDIuMTggcGVyIHNoYXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hpbGUgb3VyIHZv
bHVtZXMgaW4gRXVyb3BlIHJlbWFpbiBvbiB0cmFjayB3aXRoIG91ciBleHBlY3RhdGlvbnMsIHdl
IGFyZSBpbmN1cnJpbmcgc2lnbmlmaWNhbnQgbWFyZ2luIHByZXNzdXJlIGluIHRoZSByZWdpb24g
ZHVlIHRvIHRoZSBtYWduaXR1ZGUgYW5kIHRpbWluZyBvZiByYXcgbWF0ZXJpYWwgY29zdCBpbmNy
ZWFzZXMsJiM4MjIxOyBKb3NlcGggTS4gR2luZ28sIGNoYWlybWFuLCBwcmVzaWRlbnQgYW5kIGNo
aWVmIGV4ZWN1dGl2ZSBvZmZpY2VyLCBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLiAmIzgyMjA7VGhp
cyBjb21wcmVzc2lvbiBjb21wb3VuZHMgdGhlIG1hY3JvZWNvbm9taWMgaGVhZHdpbmRzIGFuZCBw
cmV2aW91c2x5IGRpc2Nsb3NlZCBvcGVyYXRpb25hbCBjaGFsbGVuZ2VzIHRodXMgbWFraW5nIG91
ciBmdWxsLXllYXIgZ3VpZGFuY2UgdW5hdHRhaW5hYmxlLCBkZXNwaXRlIHRoZSBjb250aW51ZWQg
cHJvZ3Jlc3Mgd2UgYXJlIG1ha2luZyBpbiB0aGlzIHJlc2V0IHllYXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5U
aGUgY29tcGFueSBpcyB0YWtpbmcgc3RlcHMgdG8gbW9yZSBlZmZlY3RpdmVseSByZWNvdmVyIHJh
dyBtYXRlcmlhbCBjb3N0cywgR2luZ28gc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgYmVsaWV2ZSB3ZSB3
aWxsIHN1Y2NlZWQsIGJ1dCB0aGUgcmF0ZSBhdCB3aGljaCB3ZSBjYW4gZG8gc28gaXMgZGVwZW5k
ZW50IHVwb24gY29tcGV0aXRpdmUgcHJlc3N1cmVzLCYjODIyMTsgR2luZ28gc2FpZC4gJiM4MjIw
O1R5cGljYWxseSwgd2UgZXhwZXJpZW5jZSBhIGxhZyBpbiBvdXIgYWJpbGl0eSB0byByZWNvdmVy
IHJhdyBtYXRlcmlhbCBpbmNyZWFzZXMuIEdpdmVuIHRoaXMgdGltaW5nLCBvdXIgbWFyZ2luIHJl
Y292ZXJ5IHNob3VsZCBidWlsZCBtb21lbnR1bSBhcyB3ZSBoZWFkIGludG8gZmlzY2FsIDIwMTgu
JiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.