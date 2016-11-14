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A. Schulman looking to cut 60 management jobs

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: November 14, 2016 - 06:29 PM

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A. Schulman Inc. says it will cut about 60 jobs, primarily middle management, that will save it millions of dollars annually as part of a business segment reorganization.

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