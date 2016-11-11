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AAA Akron Auto Club opens in new downtown home

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: November 11, 2016 - 03:40 PM
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Brian Thomas, President and CEO of Akron AAA, stands for a portrait outside the brand new building located at 100 Rosa Parks Dr. downtown on Friday, Nov. 11, 2016 in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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