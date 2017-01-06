Acme Fresh Market announces $5 million remodeling at Canton-area store

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWNtZSBGcmVzaCBNYXJrZXQgaGFzIGJlZ3VuIGEgJDUgbWlsbGlvbiByZW1vZGVsaW5nIG9m
IGl0cyBDYW50b24tYXJlYSBzdG9yZSBhdCAyOTA1IFdoaXBwbGUgQXZlbnVlIE5XIGluIEphY2tz
b24gVG93bnNoaXAuPC9wPjxwPlRoZSBzdG9yZSB3aWxsIGJlIGV4cGFuZGVkIGJ5IDE4LDAwMCBz
cXVhcmUgZmVldCB0byA3MywwMDAgc3F1YXJlIGZlZXQsIHNhaWQgSmltIFRyb3V0LCBBY21lJiM4
MjE3O3MgcHJlc2lkZW50LCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO091ciBtaXNz
aW9uIGlzIHRvIGNyZWF0ZSBhIHdvcmxkIGNsYXNzIGdyb2Nlcnkgc3RvcmUgZm9yIHRoZSBncmVh
dGVyIENhbnRvbiBjb21tdW5pdHksJiM4MjIxOyBUcm91dCBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgd29yayBi
ZWdhbiBUdWVzZGF5IGFuZCBpcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmUgZmluaXNoZWQgYnkgTm92ZW1iZXIu
IFRoZSBzdG9yZSB3aWxsIHJlbWFpbiBvcGVuIGFuZCBmdWxseSBvcGVyYXRpb25hbCBkdXJpbmcg
dGhlIHJlbm92YXRpb25zLjwvcD48cD5Nb3JlIGZyb20gdGhlIG5ld3MgcmVsZWFzZTo8L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlIGFyZSBleGNpdGVkIHRvIGNyZWF0ZSBhIHVuaXF1ZSwgd29ybGQgY2xhc3Mgc3Vw
ZXJtYXJrZXQgZm9yIENhbnRvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgTmljayBBbGJyZWNodCwgRXhlY3V0aXZl
IFZpY2UgUHJlc2lkZW50LiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIGdvaW5nIHRvIG1ha2UgdGhpcyBleHBhbnNp
b24gYW5kIHJlbW9kZWwgZnVuIGFuZCBpbnRlcmVzdGluZyBmb3Igb3VyIHNob3BwZXJzLiBBY21l
JiM4MjE3O3MgZXh0ZXJpb3IgYW5kIGludGVyaW9yIGRlY29yIHdpbGwgdW5kZXJnbyBhIGNvbXBs
ZXRlIGNoYW5nZS4gT3VyIG5ldyBkZWNvciB3aWxsIGNyZWF0ZSBhIHNvcGhpc3RpY2F0ZWQgYW5k
IHJlbGF4aW5nIGdyb2Nlcnkgc2hvcHBpbmcgZW52aXJvbm1lbnQuIEFsbCBvZiBvdXIgcGVyaXNo
YWJsZXMgZGVwYXJ0bWVudHMgd2lsbCBiZSB1cGdyYWRlZCBhbmQgb3VyIGdyb2NlcnkgYXNzb3J0
bWVudCB3aWxsIGJlIGV4cGFuZGVkLCBlc3BlY2lhbGx5IHdpdGggc3BlY2lhbHR5IGFuZCBpbnRl
cm5hdGlvbmFsIGZvb2RzLiBOYXR1cmFsICZhbXA7IE9yZ2FuaWMgYW5kIEJ1bGsgRm9vZHMgd2ls
bCBiZSBtZXJjaGFuZGlzZWQgaW4gb25lIHN0YW5kYWxvbmUgZGVwYXJ0bWVudCBmb3IgZWFzZSBv
ZiBzaG9wcGluZy4gV2Ugd2lsbCBhbHNvIGhhdmUgdGhlIGxhcmdlc3QgYXNzb3J0bWVudCBvZiB3
aW5lLCBiZWVyIGFuZCBTdGF0ZSBMaXF1b3IgaW4gdGhlIGFyZWEuIENvbWUgTm92ZW1iZXIgd2Ug
YXJlIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgYSBncmVhdCBiaWcgY2VsZWJyYXRpb24gZm9yIG91ciB3b3JsZCBj
bGFzcyBBY21lIEZyZXNoIE1hcmtldCAmIzgyMTI7IGV2ZXJ5b25lIHdpbGwgYmUgaW52aXRlZCEm
IzgyMjE7PC9wPjxwPlN0b3JlIERpcmVjdG9yLCBCcmlhbiBUb3kgc2FpZDogJiM4MjIwO1RoZXJl
IHdpbGwgYmUgc29tZSBkdXN0IGFzIHdlIHJlbW9kZWwsIGJ1dCBvdXIgaGFyZCB3b3JraW5nIEFj
bWUgYXNzb2NpYXRlcyBhcmUgZ29pbmcgdG8gbWFrZSBjZXJ0YWluIG91ciBjdXN0b21lcnMgY2Fu
IGNvbWZvcnRhYmx5IHNob3AgYW5kIGVuam95IG91ciB0cmFuc2l0aW9uIHRvIGEgbmV3LCBkaWZm
ZXJlbnQsIGJldHRlciwgd29ybGQgY2xhc3MgZ3JvY2VyeSBzdG9yZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZSBGcmVkIFcuIEFsYnJlY2h0IEdyb2NlcnkgQ29tcGFueSBvcGVyYXRlcyAxNiBBY21lIEZyZXNo
IE1hcmtldCBzdG9yZXMgaW4gU3VtbWl0LCBTdGFyaywgUG9ydGFnZSBhbmQgQ3V5YWhvZ2EgY291
bnRpZXMuIFRoZSBjb21wYW55LCBmb3VuZGVkIGluIDE4OTEsIGlzIGxvY2FsbHkgb3duZWQgYW5k
IGZhbWlseS1vcGVyYXRlZC4gQWNtZSBGcmVzaCBNYXJrZXRzIGhhcyBvdmVyIDIsMzAwIGFzc29j
aWF0ZXMgZm9jdXNlZCBvbiBmZWVkaW5nIHRoZSBmYW1pbGllcyBvZiBvdXIgY29tbXVuaXR5IGZv
ciBvdmVyIDEyNSB5ZWFycy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.