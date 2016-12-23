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Adaptation: Small retailers shift plans as online sales grow

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: December 23, 2016 - 04:59 PM
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Andrew Jacobs (left) owner of JAM Paper and Envelope, and store manager Rosie Ramirez, confer on bag inventory covering a full wall in the store, in New York. JAM now gets so much of its revenue online that the company has scaled back from five stores to a single Manhattan location, Jacobs says. (AP Photo/Bebeto Matthews)


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