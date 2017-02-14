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Aetna, Humana call off $34 billion deal

By Tom Murphy
Associated Press

Published: February 14, 2017 - 10:04 AM
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FILE - In this Tuesday, Aug. 19, 2014, file photo, a pedestrian walks past a sign for Aetna Inc., at the company headquarters in Hartford, Conn. Aetna and Humana are calling off a $34 billion deal to combine the two major health insurers after a federal judge, citing antitrust concerns, shot down the deal. (AP Photo/Jessica Hill, File)


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