All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Affordable Care Act: Long-term future uncertain, but first round of open enrollment for 2017 insurance ends Thursday

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: December 10, 2016 - 08:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kris Riley refers to her Axesspoint counselor Lori Jensen as a "angel" on Thursday in Barberton. Jensen helps Riley with her health care questions. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

obamacare11cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Affordable Care Act: Long-term future uncertain, but first round of open enrollment for 2017 insurance ends Thursday

Kris Riley is an Obamacare evangelist.

phone11cut
Six ways to keep phone charges low during international travel
smallbiz11cut
Time to set limits: Business owners suffer tech overload
Ask Brianna: How can my partner and I meld our money habits?
Local business notes — Dec. 11
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next