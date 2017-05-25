Akron-area business association events — May 28-June 3

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VFVFU0RBWSwgTUFZIDMwPC9wPjxwPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRvYXN0bWFzdGVycyBBa3Jv
biAxNTEgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA2OjMwLTggcC5tLiwgU3VtbWEgU3QuIFRob21hcyBIb3Nw
aXRhbCwgNDQ0IE4uIE1haW4gU3QuLCBBa3Jvbi4gSW5mb3JtYXRpb246IE5pY2sgTGFjaCwgMzMw
LTIwNS02MTE3LCBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bmljaG9sYXMuZC5sYWNoQGdtYWlsLmNv
bSI+bmljaG9sYXMuZC5sYWNoQGdtYWlsLmNvbTwvYT4gb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovLzE1MS50
b2FzdG1hc3RlcnNjbHVicy5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vMTUxLnRvYXN0bWFz
dGVyc2NsdWJzLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QmFyYmVydG9uIEtpd2FuaXMgJiM4MjEy
OyA8L3N0cm9uZz4xMTo0NSBhLm0uLCBGaXJzdCBQcmVzYnl0ZXJpYW4gQ2h1cmNoLCA2MzYgUGFy
ayBTdC4sIEJhcmJlcnRvbi4gSW5mb3JtYXRpb246IEVsbGVuIE1hcnRpbiwgMzMwLTgxOC05ODA5
IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzplbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb20iPmVsbGVuQGVs
bGVubWFydGluLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QnJpZGdlc3RvbmUgVG9hc3RtYXN0ZXJz
IENsdWIgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiAxMTo0NSBhLm0uIHRvIDEyOjQ1IHAubS4sIEJyaWRnZSYj
MTczO3N0b25lIEFtZXJpY2FzIFRlY2huaWNhbCBDZW50ZXIsIDEwIEUuIEZpcmVzdG9uZSBCbHZk
LiwgQWtyb24uIEluZm9ybWF0aW9uOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vMzMxNS4mIzE3Mzt0b2FzdG1h
c3RlcnNjbHVicy5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vMzMxNS4mIzE3Mzt0b2FzdG1h
c3RlcnNjbHVicy5vcmc8L2E+LjwvcD48cD48c3Ryb25nPk5vcnRoZWFzdCBPaGlvIEJ1c2luZXNz
IEFsbGlhbmNlICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gNzozMC05IGEubS4sIFJlYWwgRXN0YXRlIENhcGl0
YWwgUGFydG5lcnMsIDg4MjEgRnJlZXdheSBEcml2ZSwgTWFjZWRvbmlhLiBJbmZvcm1hdGlvbjog
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVkaG9wc29uQHJjcGZ1bmRpbmcuY29tIj5lZGhvcHNvbkByY3BmdW5k
aW5nLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QW1TcGlyaXQgQnVzaW5lc3MgQ29ubmVjdGlvbnMs
IEZhaXJsYXduIENoYXB0ZXIgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA3OjQ1LTkgYS5tLiwgQWNtZSBGcmVz
aCBNYXJrZXQgTm8uIDEsIDE4MzUgVy4gTWFya2V0IFN0LiwgQWtyb24uIEZvciBpbmZvcm1hdGlv
biwgY2FsbCAzMzAtODM1LTQwMDUgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFrcm9uYW1zcGly
aXRAeWFob28uY29tIj5ha3JvbmFtc3Bpcml0QHlhaG9vLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
TWVkaW5hIEJ1c2luZXNzIE5ldHdvcmsgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA3OjQ1LTg6NDUgYS5tLiwg
QnVmZmFsbyBXaWxkIFdpbmdzLCA1MDUwIEVhc3Rwb2ludGUgRHJpdmUsIE1lZGluYS4gSW5mb3Jt
YXRpb246IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzppbmZvQG1lZGluYWJuLmNvbSI+aW5mb0BtZWRpbmFibi5j
b208L2E+LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkludGVybmF0aW9uYWwgUmVmZXJyYWwgTmV0d29yaywgR3Jl
YXRlciBBa3JvbiBDaGFwdGVyICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gNzo0NSBhLm0uLCAxMiBFLiBFeGNo
YW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLiBJbmZvcm1hdGlvbjogTWljaGFlbCBCcmluaywgMzMwLTIyMS04NTc2
LjwvcD48cD48c3Ryb25nPldhZHN3b3J0aCBUb2FzdG1hc3RlcnMgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA2
OjQ1IHAgLm0uLCBCdWVobGVycyBGcmVzaCBGb29kcywgMTc1IEdyZWF0IE9ha3MgVHJhaWwsIFdh
ZHN3b3J0aC4gSW5mb3JtYXRpb246IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkaGNoMTIxNUBnbWFpbC5jb20i
PmRoY2gxMjE1QGdtYWlsLmNvbTwvYT4uIDwvcD48cD48c3Ryb25nPkhhcmQgUm9jayBSb2Nrc2lu
byBOb3J0aGZpZWxkIFBhcmsgSm9iIEZhaXIgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiAxMCBhLm0uIHRvIDYg
cC5tLiwgSGFyZCBSb2NrIFJvY2tzaW5vIE5vcnRoZmllbGQgUGFyaywgMTA3NzcgTm9ydGhmaWVs
ZCBSb2FkLCBOb3J0aGZpZWxkLiBIaXJpbmcgbWFuYWdlcnMgZnJvbSBlYWNoIGRlcGFydG1lbnQg
d2lsbCBiZSBvbiBoYW5kIHRvIGNvbmR1Y3QgY2FuZGlkYXRlIHNjcmVlbmluZ3MgYW5kIGludGVy
dmlld3MuIEFwcGxpY2FudHMgbXVzdCBhcHBseSBvbi1saW5lIHByaW9yIHRvIGF0dGVuZGluZyB0
aGUgam9iIGZhaXIgYW5kIGJlIGF0IGxlYXN0IDE4IHllYXJzIG9sZC4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3Jt
YXRpb24sIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaHJybnAuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+d3d3Lmhycm5wLmNvbTwvYT4uICA8L3A+PHA+PC9wPjxwPldFRE5FU0RBWSwgTUFZIDMxPC9w
PjxwPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkludGVybmF0aW9uYWwgUmVmZXJyYWwgTmV0d29yaywgQWtyb24g
V2VzdCBDaGFwdGVyICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gMTE6NDUgYS5tLiwgQWtyb24gRmFtaWx5IFJl
c3RhdXJhbnQsIDI1MCBXLiBNYXJrZXQgU3QuLCBBa3Jvbi4gUmVzZXJ2YXRpb25zIHJlcXVpcmVk
OiBEYW4gS2VlbmFuLCAzMzAtMzM0LTA1MzMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QS5NLiBBa3JvbiBUb2Fz
dG1hc3RlcnMgQ2x1YiAmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+IDggYS5tLiwgRmFpcmxhd24gQ291bnRyeSBD
bHViLCAyMDAgTi4gV2hlYXRvbiBSb2FkLCBBa3Jvbi4gQnJlYWtmYXN0ICQ2LiBJbmZvcm1hdGlv
bjogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy4mIzE3MzthbWFrcm9udG9hc3RtYXN0ZXJzLmNvbSIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy4mIzE3MzthbWFrcm9udG9hc3RtYXN0ZXJzLmNvbTwvYT4uIDwvcD48
cD48c3Ryb25nPk1hZ2ljIENpdHkgS2l3YW5pcyAmIzgyMTI7IDwvc3Ryb25nPjY6NDUgYS5tLiwg
VGhhbm8mIzgyMTc7cyBSZXN0YXVyYW50LCA3MSBGaWZ0aCBTdC4gU0UsIEJhcmJlcnRvbi4gSW5m
b3JtYXRpb246IEVsbGVuIE1hcnRpbiwgMzMwLTgxOC05ODA5IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzplbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb20iPmVsbGVuQGVsbGVubWFydGluLmNvbTwvYT4uPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+Q29wbGV5IEZhaXJsYXduIEtpd2FuaXMgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA2OjMw
IHAubS4sIFN0LiBHZW9yZ2UgQW50aW9jaGlhbiBDaHVyY2gsIDMyMDQgUmlkZ2V3b29kIFJvYWQs
IENvcGxleSBUb3duc2hpcC4gRGlubmVyIGlzICQxMC4gSW5mb3JtYXRpb246IEVsbGVuIE1hcnRp
biwgMzMwLTgxOC05ODA5IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzplbGxlbkBlbGxlbm1hcnRp
bi5jb20iPmVsbGVuQGVsbGVubWFydGluLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RmFpcmxhd24g
QnVzaW5lc3MgRXhjaGFuZ2UgTmV0d29ya2luZyBHcm91cCAmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+IDggdG8g
OSBhLm0uLCBQYW5lcmEsIDM4OTUgTWVkaW5hIFJvYWQsIEJhdGggVG93bnNoaXAuIEluZm9ybWF0
aW9uOiBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aXJha2lyc2NoQGdtYWlsLmNvbSI+aXJha2lyc2No
QGdtYWlsLmNvbTwvYT4gb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy4mIzE3MztidXNpbmVzc2V4Y2hh
bmdlaW5jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy4mIzE3MztidXNpbmVzc2V4Y2hhbmdlaW5j
LmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgVG9hc3RtYXN0ZXJzICYjODIx
Mjs8L3N0cm9uZz4gNjozMC03OjMwIHAubS4sIEF1ZGl0b3JpdW0gMiwgV2VzdGVybiBSZXNlcnZl
IEhvc3BpdGFsLCAxOTAwIDIzcmQgU3QuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gSW5mb3JtYXRpb246IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly8yODc4ODM3LnRvYXN0bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPmh0dHA6Ly8yODc4ODM3LnRvYXN0bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPjwvcD48
cD5USFVSU0RBWSwgSlVORSAxPC9wPjxwPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRvYXN0bWFzdGVycyBpbiBH
cmVlbiAmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+IE5vb24gdG8gMSBwLm0uLCBUaGUgQ2hhcGVsLCBHcmVlbiBD
YW1wdXMsIDE4MDAgUmFiZXIgUm9hZCwgR3JlZW4uIEluZm9ybWF0aW9uOiBlbWFpbCA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86dG9hc3RtYXN0ZXIua2ltLmtyYWpAZ21haWwuY29tIj50b2FzdG1hc3Rlci5raW0u
a3JhakBnbWFpbC5jb208L2E+LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkJhdGggUmljaGZpZWxkIEtpd2FuaXMg
JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA2IHAubS4sIEZlbGxvd3NoaXAgSGFsbCwgMzkwMyBCcm9hZHZpZXcg
Um9hZCwgUmljaGZpZWxkLiBEaW5uZXIgaXMgJDExLiBJbmZvcm1hdGlvbjogRWxsZW4gTWFydGlu
LCAzMzAtODE4LTk4MDkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVsbGVuQGVsbGVubWFydGlu
LmNvbSI+ZWxsZW5AZWxsZW5tYXJ0aW4uY29tPC9hPi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CdXNpbmVzcyBO
ZXR3b3JrIEludGVybmF0aW9uYWwsIEdyZWVuIEluaXRpYXRpdmUgQ2hhcHRlciAmIzgyMTI7PC9z
dHJvbmc+IDc6MzAgYS5tLiwgQ29ybmVyc3RvbmUgQ2h1cmNoLCA1NzggS2lsbGlhbiBSb2FkLCBT
cHJpbmdmaWVsZCBUb3duc2hpcC4gSW5mb3JtYXRpb246IEplcmVteSBNYW50ZWwsIDMzMC01NzUt
NzI4OS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CZWFjb24gVG9hc3RtYXN0ZXJzICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4g
Tm9vbiB0byAxIHAubS4sIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCBzZWNvbmQtZmxvb3IgbWVldGlu
ZyByb29tLCA0NCBFLiBFeGNoYW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLiBJbmZvcm1hdGlvbjogVmlja3kgTmFu
biwgMzMwLTYyMi0zOTYzLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5BbVNwaXJpdCBCdXNpbmVzcyBDb25uZWN0
aW9ucywgU3VtbWl0IEJ1c2luZXNzIE5ldHdvcmsgQ2hhcHRlciAmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+IDc6
NDUtOSBhLm0uLCBCb2IgRXZhbnMsIDE3NSBIb3dlIEF2ZS4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLiBGcmVl
LiBJbmZvcm1hdGlvbjogMzMwLTgzNS00MDA1IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpha3Jv
bmFtc3Bpcml0QHlhaG9vLmNvbSI+YWtyb25hbXNwaXJpdEB5YWhvby5jb208L2E+LjwvcD48cD48
c3Ryb25nPlRFRU0gKFRvZ2V0aGVyIEV2ZXJ5b25lIEVhcm5zIE1vcmUpICYjODIxMjs8L3N0cm9u
Zz4gNy04OjMwIGEubS4sIFNpbHZlciBMYWtlIENvdW50cnkgQ2x1YiwgMTMyNSBHcmFoYW0gUm9h
ZCwgU2lsdmVyIExha2UuIEluZm9ybWF0aW9uOiBMb25uaWUgWW91bmcsIDMzMC03MDEtNjc5OS48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBFeGVjdXRpdmVzIEFzc29jaWF0aW9uICYjODIxMjs8L3N0cm9u
Zz4gMTE6MzAgYS5tLiB0byAxIHAubS4sIFN0LiBHZW9yZ2UgRmVsbG93c2hpcCBDZW50cmUsIDMy
MDQgUmlkZ2V3b29kIFJvYWQsIENvcGxleSBUb3duc2hpcC4gUmVzZXJ2YXRpb25zIHJlcXVpcmVk
OiBUaW5hIFRoZWxpbiwgMzMwLTI0Ny0yMjAwLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkJ1c2luZXNzIE5ldHdv
cmsgSW50ZXJuYXRpb25hbCAtIEFrcm9uIFdpbm5pbmcgRWRnZSBDaGFwdGVyICYjODIxMjsgPC9z
dHJvbmc+NyBhLm0uLCBGcmVlZG1hbiBDaGlyb3ByYWN0aWMsIDM2MjQgVy4gTWFya2V0IFN0Liwg
RmFpcmxhd24uIEluZm9ybWF0aW9uOiBKb2UgU2NhcnBpbm8sIDMzMC03NDUtMDA1MyBvciA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJuaS1vaGlvLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5ibmktb2hp
by5jb208L2E+LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkludGVybmF0aW9uYWwgUmVmZXJyYWwgTmV0d29yayAt
IEZhaXJsYXduL01vbnRyb3NlIENoYXB0ZXIgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiAxMTo0NSBhLm0uLCBG
YWlybGF3biBLaXdhbmlzIENvbW11bml0eSBDZW50ZXIsIDM0ODYgU21pdGggUm9hZCwgRmFpcmxh
d24uIEluZm9ybWF0aW9uOiBKaW0gS29ld2xlciwgMzMwLTY1OS0zNTc5LiA8L3A+PHA+PC9wPjxw
PkZSSURBWSwgSlVORSAyPC9wPjxwPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIERvd250b3duIFRvYXN0
bWFzdGVycyAmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+IE5vb24sIFVuaXZlcnNpdHkgUGFyayBZTUNBLCA0Nzcg
RS4gTWFya2V0IFN0LiwgQWtyb24uIEluZm9ybWF0aW9uOiBUb20gU2VybGUsIDMzMC02NzgtODkz
MC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CdXNpbmVzcyBOZXR3b3JrIEludGVybmF0aW9uYWwsIEF1cm9yYSBC
b3JlYWxpcyBDaGFwdGVyICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gNzozMCBhLm0uLCBDbHViIFdhbGRvbiwg
NTg1IENvdW50cnkgQ2x1YiBMYW5kLCBBdXJvcmEuIERldGFpbHM6IEtlaXRoIFNtaXRoLCAyMTYt
NTk1LTc5MDAgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ibmktb2hpby5jb20iIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cuYm5pLW9oaW8uY29tPC9hPi4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+QVRIRU5BIEludGVybmF0
aW9uYWwgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiAxMTozMCBhLm0uLCBGYWlybGF3biBDb3VudHJ5IENsdWIs
IDIwMCBOLiBXaGVhdG9uIFJvYWQsIEFrcm9uLiBMZWFkZXJzaGlwIEZvcnVtIFRvcGljOiBIb3cg
dG8gUGxhbiBmb3IgWW91ciBOZXh0IE1vdmUuIE1lbWJlcnMgTHVuY2ggJDM1LCBub24gbWVtYmVy
ICQ0NSwgc3R1ZGVudCBvciBndWVzdCwgJDIwLiBGb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zIGFuZCBtb3JlIGlu
Zm9ybWF0aW9uLCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LkFUSEVOQUFrcm9uLm9yZyIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5BVEhFTkFBa3Jvbi5vcmc8L2E+LiAgPC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.