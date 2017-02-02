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Akron-area entrepreneur to appear on ABC’s ‘Shark Tank’ on Feb. 10; hopes ‘sharks’ find his business tasty

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 2, 2017 - 08:10 PM
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Evan Delahanty, the Akron area founder of Peaceful Fruits fruit strips, will pitch his venture on the hit ABC show Shark Tank on Feb. 10 in an effort to score investment bucks from the panel of well-heeled, often snarky, panel of entrepreneurs. (ABC/Michael Desmond)


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