All CATEGORIES
☰ Menu

Akron area manufacturers invited to join educators and others to talk about ways to increase pool of skilled workers; strengthen connections with one another

By Katie Byard
Beacon Journal business writer

Published: March 16, 2017 - 09:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

(left to right) Rick Stockburger, manufacturing engagement manager for ConxusNEO, Jenny Stupica, human resources manager for SPP Corp., and Dave Sattler, owner of Sattler Machine Products, pose for a portrait next to a machine on Friday, March 3, 2017, at SSP Corp in Twinsburg. Manufacturers and educators are increasingly getting together to develop the workforce. Local members of the two groups will gather March 23 at a local confab to learn from one another. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

medina16cut Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Cleveland Clinic closing Medina Hospital’s birthing center at end of June

Expectant mothers in Medina County can no longer plan to give birth close to home.

pry17web
Late County Executive Russ Pry honored at Greater Akron Chamber’s 110th annual meeting
Northeast Ohio economy will grow this year, PNC expects
headtrip17cut_02
Headtrip Brewery in Stow owes its name to a dream
air17cut
Trump calls for privatizing air traffic control operations
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next