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Akron-area manufacturers invited to join educators to talk about ways to increase pool of skilled workers

By Katie Byard
Beacon Journal business writer

Published: March 16, 2017 - 09:04 PM | Updated: March 18, 2017 - 08:12 PM
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(left to right) Rick Stockburger, manufacturing engagement manager for ConxusNEO, Jenny Stupica, human resources manager for SPP Corp., and Dave Sattler, owner of Sattler Machine Products, pose for a portrait next to a machine on Friday, March 3, 2017, at SSP Corp in Twinsburg. Manufacturers and educators are increasingly getting together to develop the workforce. Local members of the two groups will gather March 23 at a local confab to learn from one another. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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