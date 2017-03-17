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Akron area marijuana-detection device venture and baby-sitting app attract money from fund promoting innovation

By Katie Byard
Beacon Journal business writer

Published: March 17, 2017 - 06:53 PM
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University of Akron researchers Kathy Stitzlein and Mariam Crow �worked on the Triple Beam Technologies venture together. Stitzlein is the founder. | Phil Masturzo/Akron Beacon Journal


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