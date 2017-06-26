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Akron-area officials offer support to Summa as health system faces multi-million dollar losses, job cuts

By Beacon Journal staff report
Beacon Journal staff report

Published: June 26, 2017 - 05:12 PM | Updated: June 27, 2017 - 02:25 PM
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The view from E. Market Street of Summa Health System Akron City Hospital on Monday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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