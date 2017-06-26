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Akron-area officials offer support to Summa as health system faces multi-million dollar losses, job cuts

By Beacon Journal staff report

Published: June 26, 2017 - 05:12 PM
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Akron-area officials offer support to Summa as health system faces multi-million dollar losses, job cuts - 5:12 PM

Summa Health and its CEO, Dr. Cliff Deveny, got strong statements of support from local government leaders Monday after the Akron health system announced hundreds of job cuts as part of a plan to return to financial viability.

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