All CATEGORIES
☰ Menu

Entrepreneurship

Akron-area startup aims to fill Walmart stores with household cleaner aimed at millennials

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: July 20, 2017 - 11:31 PM | Updated: July 22, 2017 - 07:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Tom Wolski shows off his Sophia's Soy Cleaner brand at The Epoxy Shoppe in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

akrondish26cut_1
Akron Dish: Taste of Akron cooks up feast at Hardesty Park; da Bayou now serving Sunday brunch; wine tastings and more

Don’t have dinner plans for Thursday?

State issues $269 million in workers’ compensation rebates to Northeast Ohio employers
ohbutter26cut
Ohio fair butter sculpture features athletes, chocolate milk
Summit County jobless rate rises in June
consumer26cut
U.S. consumer confidence rebounds
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next