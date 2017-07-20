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Entrepreneurship

Akron-area startup aims to fill Walmart stores with household cleaner aimed at millennials

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: July 20, 2017 - 11:31 PM | Updated: July 22, 2017 - 07:15 PM
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Tom Wolski shows off his Sophia's Soy Cleaner brand at The Epoxy Shoppe in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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