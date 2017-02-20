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Akron-area women to be recognized with Woman of the Year awards

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: February 20, 2017 - 07:51 PM | Updated: February 21, 2017 - 08:17 AM
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Dr. Melanie Lynch, a surgeon in the new Breast Center inside the Richard M. and Yvonne Hamlin Pavilion at Summa Akron City Hospital in this July 8, 2015 file photo. Lynch and seven other women will be honored by the Summit County Historical Society at the 2017 Woman of the Year Awards luncheon on March 15. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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