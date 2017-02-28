All CATEGORIES
☰ Menu

Business Jeweler calls report of pervasive gender discrimination and sexual harassment  ‘patently misleading’

Akron-based Sterling Jewelers calls sexual harassment report misleading; stock plunges following newly detailed allegations

By Katie Byard and Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writers

Published: February 28, 2017 - 06:52 PM | Updated: March 1, 2017 - 09:34 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Signet Jewelers headquarters on Tuesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

Oops! Amazon’s cloud outage was due to human error - 6:29 PM

SEATTLE: Amazon.com’s cloud computing unit said that the outage that shook up a sizable part of the internet Tuesday was caused by human error.

snap03cut_01
Snapchat parent rockets higher in Wall Street debut - 5:55 PM
mcdonalds02cut
McDonald’s lays out plan it hopes can reverse drop in visits
Fed survey finds economy growing at moderate pace
Lured by deals, car buyers go for SUVs, pickups in February
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next