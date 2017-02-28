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Akron-based Sterling Jewelers calls sexual harassment report misleading; stock plunges following newly detailed allegations

By Katie Byard and Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writers

Published: February 28, 2017 - 06:52 PM | Updated: February 28, 2017 - 07:20 PM
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Signet Jewelers headquarters on Tuesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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