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Business Jeweler calls report of pervasive gender discrimination and sexual harassment  ‘patently misleading’

Akron-based Sterling Jewelers calls sexual harassment report misleading; stock plunges following newly detailed allegations

By Katie Byard and Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writers

Published: February 28, 2017 - 06:52 PM | Updated: March 1, 2017 - 07:16 AM
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Signet Jewelers headquarters on Tuesday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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