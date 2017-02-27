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Akron-Canton Airport’s Mom’s Tour helps ease travel worries of flying with children for parents

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: February 27, 2017 - 06:26 PM | Updated: February 28, 2017 - 03:59 PM
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Akron-Canton Airport TSA Agent James Sakel checks a sippy cup belonging to Meghan Mason and her son Daulton, 1, of Norton, as they head through a security checkpoint on Monday in Green. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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