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Akron Children’s Hospital heads back to the future, unfurling its history on digital wall

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 27, 2016 - 08:57 PM | Updated: October 28, 2016 - 12:20 PM
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Akron residents Robin Barnett (right) and her son, Thomas Barnett (left), 11, check out Akron Children's Hospitals new interactive digital timeline display in its third floor atrium that marks the hospital's history alongside Akron historical events, medical milestones and pop culture memories on Wednesday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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