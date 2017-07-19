All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Children’s Hospital patient’s family puts a face to health care debate during recent D.C. trip

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: July 19, 2017 - 05:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Benjamin Dworning, 10, cracks up with laughter as he and his mother Nikki Dworning talk about some of their funner experiences Tuesday during their recent visit to Washington D.C. on behalf of Akron Children's Hospital along with representatives from the hospital to meet with lawmakers and advocate children's health issues particularly Medicaid. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

plastic20cut_03 Seth Borenstein - AP
World’s plastic waste could bury Manhattan 2 miles deep - 7:33 PM

WASHINGTON: Industry has made more than 9.1 billion tons of plastic since 1950 and there’s enough left over to bury Manhattan under more than 2 miles of trash, according to a new cradle-to-grave global study.

Diebold Nixdorf shares rise on second-quarter earnings - 7:32 PM
made20cut_02
Made-in-USA goods can be pricey and elusive. Just ask Trump - 7:33 PM
Business news briefs — July 20 - 7:32 PM
childrens20cut_01
Akron Children’s Hospital patient’s family puts a face to health care debate during recent D.C. trip - 5:41 PM
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next