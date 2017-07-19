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Affordable Care Act

Akron Children’s Hospital patient’s family puts a face to health care debate during recent D.C. trip

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal medical writer

Published: July 19, 2017 - 05:41 PM | Updated: July 20, 2017 - 10:11 AM
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Benjamin Dworning, 10, cracks up with laughter as he and his mother Nikki Dworning talk about some of their fun experiences Tuesday during their recent visit to Washington D.C. on behalf of Akron Children's Hospital along with representatives from the hospital to meet with lawmakers and advocate children's health issues particularly Medicaid. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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