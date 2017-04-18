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Akron Children’s Hospital’s credit rating gets upgraded

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: April 18, 2017 - 03:57 PM | Updated: April 19, 2017 - 08:21 AM

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