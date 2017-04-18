Akron Children’s Hospital’s credit rating gets upgraded

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBuYXRpb25hbCBjcmVkaXQgcmF0aW5nIGFnZW5jeSBoYXMgdXBncmFkZWQgQWtyb24gQ2hp
bGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbCYjODIxNztzIGNyZWRpdCB3b3J0aGluZXNzIGZyb20gQSsg
dG8gQUEtLCAgY2l0aW5nIHN0cm9uZyBtYXJrZXQgc2hhcmUgYW5kIGNvbnRpbnVlZCBncm93dGgu
PC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byBGaXRjaCBSYXRpbmdzLCB0aGUgY3JlZGl0IHJhdGluZyB1cGdy
YWRlIHJlZmxlY3RzIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO2NvbnRpbnVlZCBsaXF1aWRpdHkg
Z3Jvd3RoLCBzdHJvbmcgaGlzdG9yaWNhbCBvcGVyYXRpbmcgcGVyZm9ybWFuY2UgYW5kIGFib3Zl
IG1lZGlhbiBkZWJ0IHNlcnZpY2UgY292ZXJhZ2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgYWdlbmN5IGFs
c28gcmV2aXNlZCB0aGUgaG9zcGl0YWwmIzgyMTc7cyBmaW5hbmNpYWwgb3V0bG9vayBmcm9tIHBv
c2l0aXZlIHRvIHN0YWJsZS48L3A+PHA+VGhlIHJhdGluZyByZXBvcnQgY2l0ZXMgQ2hpbGRyZW4m
IzgyMTc7cyBjdXJyZW50IGNvbnN0cnVjdGlvbiBwcm9qZWN0IHRvIG5lYXJseSBkb3VibGUgdGhl
IHNpemUgb2YgaXRzIG91dHBhdGllbnQgQ29uc2lkaW5lIFByb2Zlc3Npb25hbCBCdWlsZGluZywg
d2hpY2ggd2lsbCBiZSBjb21wbGV0ZSBpbiBBcHJpbCAyMDE4LiBGaXRjaCBzYWlkIGl0IGJlbGll
dmVzIHRoZSBob3NwaXRhbCBoYXMgZW5vdWdoIGNhcGFjaXR5IGF0IHRoZSBoaWdoZXIgcmF0aW5n
IHRvIGFic29yYiB0aGUgZmluYW5jaWFsIGltcGFjdHMgb2YgdGhlICQ4NCYjODE5NDttaWxsaW9u
IGNvbnN0cnVjdGlvbiBwcm9qZWN0LjwvcD48cD5UaGUgcmV2aWV3IGNvdmVycyAkMTk1JiM4MTk0
O21pbGxpb24gd29ydGggb2YgZGVidC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB1cGdyYWRlIG9mIEFrcm9u
IENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwmIzgyMTc7cyBib25kIHJhdGluZyB0byAmIzgyMTY7
QUEtJiM4MjE3OyBzdGF0dXMgaXMgYSBzaWduaWZpY2FudCBhY2hpZXZlbWVudCBmb3IgdGhlIG9y
Z2FuaXphdGlvbiBhbmQgcmVwcmVzZW50cyB0aGUgc3Ryb25nIHN1cHBvcnQgZm9yIG91ciBwZWRp
YXRyaWMgc2VydmljZXMgYW1vbmcgZmFtaWxpZXMgb2YgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8sJiM4MjIxOyBD
aGlsZHJlbiYjODIxNztzIENoaWVmIEZpbmFuY2lhbCBPZmZpY2VyIGFuZCBUcmVhc3VyZXIgTWlr
ZSBUcmFpbmVyIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtUaGUgQWtyb24g
Q2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBCb2FyZCBvZiBEaXJlY3RvcnMgYW5kIG1hbmFnZW1lbnQgdGVhbSBj
b250aW51ZSB0byBkZW1vbnN0cmF0ZSBleGNlbGxlbnQgZmlzY2FsIHN0ZXdhcmRzaGlwIGNvbW1l
bnN1cmF0ZSB3aXRoIHRoZSB0cnVzdCBiZXN0b3dlZCBieSB0aGUgY29tbXVuaXRpZXMgd2Ugc2Vy
dmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiB0aGUgcmF0aW5ncyByZXBvcnQsIHRoZSBhZ2VuY3kgYWxzbyBz
YWlkIHRoYXQgQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyByZXZlbnVlcyBoYXZlIGluY3JlYXNlZCBieSAyOSBw
ZXJjZW50IGluIHRoZSBsYXN0IGZvdXIgeWVhcnMsICYjODIyMDtkdWUgdG8gaXRzIGNvbnRpbnVl
ZCBzZXJ2aWNlIGxpbmUgZXhwYW5zaW9uLCB0aGUgb3BlbmluZyBvZiBhZGRpdGlvbmFsIGxvY2F0
aW9ucyBhbmQgY29sbGFib3JhdGlvbnMgd2l0aCBhZHVsdCBwcm92aWRlcnMuJiM4MjIxOyA8L3A+
PHA+VG90YWwgcmV2ZW51ZXMgZm9yIHRoZSBob3NwaXRhbCBzeXN0ZW0gd2VyZSAkODA4IG1pbGxp
b24gaW4gMjAxNiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBGaXRjaCByZXBvcnQuPC9wPjxwPlRoZSBob3Nw
aXRhbCBoYXMgdHdvIG1haW4gY2FtcHVzZXMsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgMzAzLWJlZCBtYWluIEFr
cm9uIGNhbXB1cyBhbmQgYSA0My1iZWQgY2FtcHVzIGluIEJvYXJkbWFuLCBhcyB3ZWxsIGFzIGlu
cGF0aWVudCBwZWRpYXRyaWMgc2VydmljZXMgYXQgbXVsdGlwbGUgY29tbXVuaXR5IGhvc3BpdGFs
cyB0aHJvdWdob3V0IHRoZSByZWdpb24sIGFuZCBvdXRwYXRpZW50IHNlcnZpY2VzIGF0IHZhcmlv
dXMgY2VudGVycy4gPC9wPjxwPlRoZSByZXBvcnQgYWxzbyBzYWlkICYjODIyMDtkZXNwaXRlIHRo
ZSBpbmNyZWFzaW5nbHkgY29tcGV0aXRpdmUgbWFya2V0LCBBa3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztz
IHBlZGlhdHJpYyBtYXJrZXQgc2hhcmUgZ3JldyAzMS42IHBlcmNlbnQgZnJvbSAyMDA4IHRvIDIw
MTYsIHJlYWNoaW5nIDgxLjMgcGVyY2VudCBpbiBpdHMgMTAtY291bnR5IHByaW1hcnkgc2Vydmlj
ZSBhcmVhLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Rml0Y2ggc2FpZCBpdCBleHBlY3RzIENoaWxkcmVuJiM4MjE3
O3MgdG8gbWFpbnRhaW4gaXRzIHN0cm9uZyBmaW5hbmNpYWwgcHJvZmlsZSwgJiM4MjIwO2Rlc3Bp
dGUgYW4gZXhwZWN0ZWQgcGVyaW9kIG9mIGhlYXZpZXIgY2FwaXRhbCBzcGVuZGluZy4mIzgyMjE7
IEhvd2V2ZXIsIEZpdGNoIHNhaWQgYSBrZXkgY3JlZGl0IGNvbmNlcm4gY291bGQgYmUgdGhhdCBD
aGlsZHJlbiYjODIxNztzLCBsaWtlIG90aGVyIHBlZGlhdHJpYyBob3NwaXRhbHMsIGhhcyBhIGhp
Z2ggY29uY2VudHJhdGlvbiBvZiBwYXRpZW50cyBjb3ZlcmVkIGJ5IHRoZSBzdGF0ZS1ydW4gTWVk
aWNhaWQgcHJvZ3JhbSwgd2hpY2ggYWNjb3VudGVkIGZvciA1MSBwZXJjZW50IG9mIGdyb3NzIHJl
dmVudWVzIGZvciAyMDE2LiA8L3A+PHA+QmV0dHkgTGluLUZpc2hlciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBh
dCAzMzAtOTk2LTM3MjQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVy
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGluZmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+Jm5ic3A7JiM2NDtibGluZmlzaGVyQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSjwvYT4gYW5kIHNlZSBhbGwg
aGVyIHN0b3JpZXMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eSIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.