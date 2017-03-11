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Akron City Councilwoman wants to see Summa get past crisis, put aside egos

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writer

Published: March 11, 2017 - 07:44 PM
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Akron City Councilwoman Tara Mosley-Samples has met or spoken to more than 40 nurses, employees, residents and patients about their concerns since the hospital system abruptly switched emergency medicine doctors on New Years Day. Mosley-Samples has also met with Summa officials about the issues at City Hospital, which is in her ward. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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