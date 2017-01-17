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Akron Dish

Akron Dish: 365 by Whole Foods won’t open until fall; pizza, chili and chocolate fests; wine and wedding cake tastings

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: January 17, 2017 - 05:36 PM

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