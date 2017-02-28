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Akron Dish: Bombay Grill moving to Fairlawn; local breads at West Point; Highland Square moves; St. Patrick’s events

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: February 28, 2017 - 05:53 PM | Updated: March 2, 2017 - 12:26 AM
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The new location of the Bombay Grill in the former Sweet Pea on Merz Boulevard in Fairlawn. The restaurant is to open later this month at which time the Bombay Grill in Cuyahoga Falls will close. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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