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Akron Dish: Cajun and more at Creo’s; holiday wine tastings at Vaccaro’s, Galaxy; nitro cold brew coffee Corner Cup in Stow; Burntwood Tavern in Belden Village area; oatmeal cookie contest and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: November 15, 2016 - 05:56 PM | Updated: November 16, 2016 - 03:59 PM
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Nadia Outkidout, the owner of Creo's on Talmadge Avenue in Akron. I am doing an item in Creo's reestablishing lunch hours and changing its menu. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)

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