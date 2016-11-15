All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Cajun and more at Creo’s; holiday wine tastings at Vaccaro’s, Galaxy; nitro cold brew coffee Corner Cup in Stow; Burntwood Tavern in Belden Village area; oatmeal cookie contest and more

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: November 15, 2016 - 05:56 PM | Updated: November 16, 2016 - 12:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nadia Outkidout, the owner of Creo's on Talmadge Avenue in Akron. I am doing an item in Creo's reestablishing lunch hours and changing its menu. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

deli16cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Diamond Deli opening kitchen inside R. Shea Brewing Co.

Two creative and tasty Akron businesses are joining forces.

akrondish16_creo01
Akron Dish: Cajun and more at Creo’s; holiday wine tastings at Vaccaro’s, Galaxy; nitro cold brew coffee Corner Cup in Stow; Burntwood Tavern in Belden Village area; oatmeal cookie contest and more
ceos16_04
After election rupture, CEOs seek unity for staff, customers
google16
Google releases app to digitize boxes of old photo prints
Business news briefs — Nov. 16
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next