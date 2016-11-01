All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Farmers markets move indoors; Thanksgiving Day dining-out options; eat a feast with Abe Lincoln; Art and Jewish Food Festival; wine tastings

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: November 1, 2016 - 05:44 PM | Updated: November 2, 2016 - 04:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kugel is just one of the many traditional Jewish dishes sold at the Art & Jewish Food Festival at Temple Israel on November 13. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

robots03cut_1 Chuck Burton - AP
U.S. factories still thriving, but robots mean fewer workers

WASHINGTON: Donald Trump blames Mexico and China for stealing millions of jobs from the United States.

linked03cut
LinkedIn, Glassdoor add tools to reveal your pay potential
Timken Co. diversifies into food and beverage industry with latest acquisition
Uber takes its app down new road with redesign
Business news briefs — Nov. 3
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next