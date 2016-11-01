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Akron Dish: Farmers markets move indoors; Thanksgiving Day dining-out options; eat a feast with Abe Lincoln; Art and Jewish Food Festival; wine tastings

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: November 1, 2016 - 05:44 PM | Updated: November 2, 2016 - 04:14 PM
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Kugel is just one of the many traditional Jewish dishes sold at the Art & Jewish Food Festival at Temple Israel on November 13. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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