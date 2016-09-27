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Akron Dish

Akron Dish: La Loma in Akron grows from taco truck to buzz-generating restaurant; Burntwood Tavern opens in Fairlawn; cookbook sale Saturday; Polish Octoberfest, Eat Local Week and more

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: September 27, 2016 - 06:08 PM | Updated: September 28, 2016 - 02:24 PM
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Cesar Martinez shaves off pieces of marinated pork, a specialty at Taqueria La Loma Mexican restaurant on Friday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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