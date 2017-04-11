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Akron Dish

Akron Dish: Men Who Cook returns; da Bayou plans grand opening; Ramp Up Peninsula; Mustard Seed celebrates; events and signings

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 06:22 PM | Updated: April 12, 2017 - 02:11 PM
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Colored Easter eggs (Los Angeles Times file photo)

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