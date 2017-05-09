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Akron Dish: Middle Eastern food in Cuyahoga Falls; Men Who Cook’s winning cheesecake recipe; Mother’s Day brunch options; wine tastings and ethnic fests

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: May 9, 2017 - 05:14 PM | Updated: May 10, 2017 - 03:09 PM
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Herb Kaiser's winning vanilla bean cheesecake with pecan crust and mango honey topping. The cheesecake took top place in the dessert category at the Men Who Cook fundraising event at Todaro's Party Center. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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