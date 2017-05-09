All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Middle Eastern food in Cuyahoga Falls; Men Who Cook’s winning cheesecake recipe; Mother’s Day brunch options; wine tastings and ethnic fests

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: May 9, 2017 - 05:14 PM | Updated: May 10, 2017 - 03:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Herb Kaiser's winning vanilla bean cheesecake with pecan crust and mango honey topping. The cheesecake took top place in the dessert category at the Men Who Cook fundraising event at Todaro's Party Center. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

cyber13cut Matt Dunham - AP
Dozens of countries hit by huge cyberextortion attack - 11:13 PM

NEW YORK: Dozens of countries were hit with a huge cyberextortion attack Friday that locked up computers and held users’ files for ransom at a multitude of hospitals, companies and government agencies.

betty13_04
Betty Lin-Fisher: Stroller cardio class is no breezy walk in the park - 9:55 PM
jcp13cut
Losses at J.C. Penney double, sales slide, as do shares - 9:23 PM
anthem13cut
Anthem gives up bid for Cigna, vows to fight on over damages - 9:23 PM
Summit County clears way to inject $2 million into economic development fund - 9:55 PM
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next