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Akron Dish: New chef at Canal Park in Akron serves up grandma’s recipe; UA Graduate Chef Dinner is Saturday; Food Truck Fridays begin next month; winemaker Michael Pozzan at Fishers Foods

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 06:27 PM | Updated: April 4, 2017 - 07:03 PM
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University of Akron student Sarah Johnson helps prepare dessert for last fall's Graduate Cheff Dinner at the University of Akron. (Brandon Hartel)


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