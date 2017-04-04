All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: New chef at Canal Park in Akron serves up grandma’s recipe; UA Graduate Chef Dinner is Saturday; Food Truck Fridays begin next month; winemaker Michael Pozzan at Fishers Foods

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 06:27 PM | Updated: April 5, 2017 - 05:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

University of Akron student Sarah Johnson helps prepare dessert for last fall's Graduate Cheff Dinner at the University of Akron. (Brandon Hartel)


MORE IN BUSINESS

akrondish05cut_000
Akron Dish: New chef at Canal Park in Akron serves up grandma’s recipe; UA Graduate Chef Dinner is Saturday; Food Truck Fridays begin next month; winemaker Michael Pozzan at Fishers Foods

Thank you, Grandma.

Federal Reserve officials have mixed views on potential impact of President Trump’s economic stimulus plans - 7:32 PM
DaveyLogo
Davey Tree of Kent continues to branch out, expands in southern U.S. - 6:00 PM
youtube06cut_01
What you need to know about Google’s new streaming package, YouTube TV - 6:42 PM
irs05cut
IRS to use private debt collectors amid huge telephone scam
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next