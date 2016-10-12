By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
Akron Dish: Papa Joe’s celebrates 30 years in valley and an 84-year legacy; benefits for hunger, Girl Scouts; tastings October 12,2016 06:53 PM GMT Katie Byard Beacon Journal staff writer Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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