All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Papa Joe’s celebrates 30 years in valley and an 84-year legacy; benefits for hunger, Girl Scouts; tastings

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 07:06 AM | Updated: October 12, 2016 - 02:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Judy Amato, and owner at Papa Joe's Iacomini's holds open the door to the restaurant depicting the silhouette of Papa Joe on the glass. The restaurant is celebrating its 30th anniversary in the Merriman Valley. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

Amazon to hire 120,000 workers across Ohio and U.S. for holidays - 8:18 PM

COLUMBUS: Amazon is hiring more than 120,000 seasonal workers across the United States, including Ohio, for the holiday season.

twitter14cut_002
Periscope extends beyond phones as Twitter ups ante on video - 8:18 PM
Business news briefs — Oct. 14 - 8:18 PM
Plaudits go to Akron area preservation, revitalization efforts - 8:18 PM
digital13cut_03
Robots organize your photos, so you can procrastinate
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next