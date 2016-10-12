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Akron Dish: Papa Joe’s celebrates 30 years in valley and an 84-year legacy; benefits for hunger, Girl Scouts; tastings

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 07:06 AM | Updated: October 12, 2016 - 02:53 PM
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Judy Amato, and owner at Papa Joe's Iacomini's holds open the door to the restaurant depicting the silhouette of Papa Joe on the glass. The restaurant is celebrating its 30th anniversary in the Merriman Valley. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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