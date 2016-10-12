All CATEGORIES
☰ Menu

Akron Dish: Papa Joe’s celebrates 30 years in valley and an 84-year legacy; benefits for hunger, Girl Scouts; tastings

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: October 12, 2016 - 07:06 AM | Updated: October 12, 2016 - 02:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Judy Amato, and owner at Papa Joe's Iacomini's holds open the door to the restaurant depicting the silhouette of Papa Joe on the glass. The restaurant is celebrating its 30th anniversary in the Merriman Valley. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

trump14cut_1 Evan Vucci - AP
Local women speak openly about prevalence of sexual harassment

In the wake of the release of audio of Donald Trump’s crude comments about women — and his ongoing criticisms of Bill Clinton’s conduct with women — some local female business and community leaders say sexual harassment and assault by men in power isn’t unusual.

Ohio to suspend doing business with Wells Fargo - 2:16 PM
Yahoo restores automatic email forwarding after brief outage
Amazon to hire 120,000 workers across Ohio and U.S. for holidays
twitter14cut_002
Periscope extends beyond phones as Twitter ups ante on video
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next